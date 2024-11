Cordão de MC Poze do Rodo apreendido em operação é avaliado em R$ 650 mil

No dia 1º de novembro, o funkeiro MC Poze do Rodo, 25, teve algumas joias apreendidas pela Polícia Civil durante a Operação Rifa Limpa. Dentre elas, um cordão de ouro foi avaliado em R$ 650 mil por um perito.

O que aconteceu

O perito Nilton Thaumaturgo, do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE), compartilhou em suas redes sociais o valor estimado de uma das joias do cantor. Com gráficos e imagens, o especialista exibiu os detalhes da composição do objeto de luxo.

Composto em sua maior parte por ouro, o cordão também tem a presença de cobre, prata e zircônia, uma pedra preciosa. Ainda de acordo com o perito, a joia pesa 1.736 kg.