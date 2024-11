Conheça a trajetória do ator Song Jae-rim, morto aos 39 anos

0:00 / 0:00

Mas foi sua participação na quarta temporada do famoso programa de variedades "We got married", em que celebridades se juntam em pares para saber se dariam certo em um relacionamento, que o ator ficou famoso. Seu par foi a também atriz Kim So-eun e ambos conquistaram muitos fãs como casal.

0:00 / 0:00

Nessa época, o ator começou a fazer pontas em diversos videoclipes de grandes grupos de k-pop, sendo o mais famoso deles "Go Away", do 2NE1. Ele também participou de "Runway", do Kara, e "Message", da solista BoA.

0:00 / 0:00

Depois do sucesso da sua participação em "We Got Married", ele fez parte do elenco de dois outros programas de variedades: "House Cook Master Baek" e "Surfing House". Fama com o reality We Got Married com a atriz Kim So-eun (programa de variedades), elenco de House Cook Master Baek (2015) e Surfing House (2019).