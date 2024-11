Teorias da conspiração de Zé Love são culpa da própria A Fazenda, diz Chico

A falta de transparência da direção de A Fazenda 16, da TV Record, é um problema estrutural e tiro no pé do próprio programa, conforme avaliação do colunista Chico Barney no Central Splash, do Canal UOL, nesta terça-feira (12). A discussão foi levantada devido a queixas e teorias da conspiração levantadas por Zé Love sobre a emissora após a sua eliminação.

Mas eu acho que é uma prática da Fazenda, de uma falta de transparência maior. Qualquer momento que tem, entra alguma coisa mais confusa e eles cortam. Houve momentos em que o streaming da Record ficou várias horas fora do ar. Mas quem entra em A Fazenda, entra já sabendo disso. Eu concordo com a indignação do Zé Love, e acho qualquer pessoa se sentiria assim.