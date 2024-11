Beto prova que ama Beatriz e Bia cai em desgraça em 'Garota do Momento'

No capítulo desta terça-feira (12) de "Garota do Momento" (Globo), Beatriz afirma a Glorinha que irá procurar Beto. Juliano se enfurece ao ler a reportagem de Beto no jornal.

Beto se mantém convicto

Raimundo obriga Beto a se desculpar com Juliano, mas o rapaz se recusa, afinal, se mantém convicto em sua posição e em seu amor por Beatriz. Após essa atitude do genro, Juliano ameaça romper relações com Raimundo, e Bia passa mal mais uma vez.