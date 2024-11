Após tacar frigideira na cara de Luma, o que acontece com Viola?

No capítulo de terça-feira (12), da novela "Mania de Você" (Globo), Viola (Gabz) tacou uma frigideira na cara de Luma (Agatha Moreira) após ser acusada falsamente de roubar receitas. Mas o que vai acontecer com a chef de cozinha no capítulo de quarta-feira (13)?

O que vai acontecer

Mavi (Chay Suede) e Mércia (Adriana Esteves) chegam à cozinha e se deparam com a briga das duas, o que culmina em Luma desmaiada no chão. O dono do resort aciona os seguranças e ordena que eles retirem Viola do estabelecimento. "Leva essa maluca daqui", dispara Mavi. "Leva para um hospício", completa Mércia, enquanto acude Luma.