Após criticar 'Mania de Você', Ana Maria faz convite ao autor da novela

Na manhã de terça-feira (12), a loira recebeu no Mais Você a atriz Gabz, que vive a protagonista Viola em "Mania de Você". Durante o papo, as duas conversaram sobre a novela, sobre o processo de escalação da jovem atriz e sobre o futuro da trama.

Após criticar a grande virada da história no dia anterior, Ana Maria aproveitou a visita de Gabz para convidar o autor João Emanuel Carneiro a ir até o programa matinal. "Essa novela é cheia de idas e vindas, eu queria até, vou fazer um convite aqui, porque tem alguém que pensa nessa história, que é o autor da novela, que é o João Emanuel. Eu queria convidar o João pra vir tomar café com a gente", falou a loira.

Nos próximos capítulos de "Mania de Você", Viola cairá no fundo do poço. Ela será acusada falsamente por Luma (Agatha Moreira) de roubar todas as suas receitas.

após gafe, Ana maria convida JEC pra explicar sua novela e tomar café com ela #MaisVoce pic.twitter.com/XIfenZMcUF -- GeorgeAlbuquerque (@Georgealbuquerq) November 12, 2024

E a Gabz que ia trabalhar #NoRanchoFundo, mas acabou fazendo o teste pra #ManiaDeVocê e ?PASSOU? #MaisVocê pic.twitter.com/TmR14gW0MT -- TV Globo (@tvglobo) November 12, 2024

A novela "Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo dos capítulos completos aqui.