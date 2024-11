Após cadeirante, Andressa Urach grava vídeo adulto com homens com nanismo

Andressa Urach, 37, produziu um vídeo adulto com homens com nanismo.

O que aconteceu

Após aparecer em uma gravação com um cadeirante na semana passada, a influenciadora, agora, gravou em parceria com dois atores anões. De acordo com a modelo, o fetiche já estava em sua "lista de desejos há muito tempo."

Os parceiros de cena de Andressa, conhecidos como Pistolinha e Big, são irmãos. Eles nasceram com nanismo e atualmente atuam como atores pornô.