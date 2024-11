Ana Castela posta fotos de biquíni em Miami e encanta fãs: 'Perfeita'

Ana Castela viajou aos Estados Unidos para a cerimônia do Grammy Latino, que acontece nesta quinta-feira (14). A artista está na disputa do prêmio de "Melhor Álbum de Música Sertaneja", com o disco "Boiadeira Internacional (Ao Vivo)".

Fãs aproveitaram o post para expressar sua torcida à sertaneja. "Linda essa futura vencedora de um Grammy", disse um seguidor. "Pose de quem vai trazer o Grammy para o Brasil", comentou outro.