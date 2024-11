Um mês após cirurgia, Vera Viel dá início ao tratamento por radioterapia

Um mês após realizar uma cirurgia de retirada de um raro tumor na perna, Vera Viel disse que dará início ao tratamento por radioterapia.

O que aconteceu

A modelo compartilhou que fará sua primeira sessão de radioterapia nesta segunda-feira (11). "Indo para a minha primeira sessão de radioterapia das 33 que farei, hoje completa exatamente um mês da minha cirurgia", escreveu ela na legenda de um post feito no Instagram.

A esposa de Rodrigo Faro disse que está 'preparada para essa nova etapa' do tratamento. "Deus sabe de todas as coisas e eu estou preparada para essa nova etapa, Ele tem um propósito na minha vida e Ele mesmo me disse que a minha vida teria um novo sentido, e já está tendo, muita coisa mudou aqui dentro. Obrigada meu Deus", completou ela.