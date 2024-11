Thaila Ayala posa com calça vintage avaliada em R$ 38 mil

Neste domingo (10), Thaila Ayala marcou presença no segundo dia de Rock The Mountain e chamou a atenção ao usar uma calça avaliada em R$ 38 mil.

O que aconteceu

A atriz apostou em uma calça vintage da Dior, da coleção de John Galliano, em 2002. Na cor marrom, o valor da peça é de aproximadamente R$ 38 mil.

"ROCK THE MOUNTAIN. Day 2 Ps: agora com a roupa do meu tamanho. e aí o que acharam?", escreveu a artista na legenda.