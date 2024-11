Sthefany Brito abre o jogo sobre ser mãe de duas crianças: 'Auge do caos'

Sthefany Brito, 37, abriu o coração a respeito de sua rotina como mãe de duas crianças - Antônio Enrico, 4, e Vicenzo, 2 meses.

O que aconteceu

Tudo começou quando uma seguidora a questionou abertamente sobre o assunto. "Ser mãe de dois é punk emocionalmente, né?", indagou a internauta, por meio da caixinha de perguntas e respostas do Instagram.

Sincera, a atriz confessou que por vezes sofre para dar conta da 'dupla jornada materna'. "Se você visse o caos que estava aqui em casa há uma hora atrás... Vicenzo chorando com fome, mas não conseguindo pegar o peito porque estava chorando. E Enrico chorando também porque queria ver desenho e à noite eu não deixo, e que eu sentasse ao lado dele. E no auge do caos, às vezes minha vontade é de chorar junto com os dois."