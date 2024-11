Sortuda, Lígia ganha surpresa de filho esquecido em 'Garota do Momento'

Em "Garota do Momento" (Globo), Lígia (Palomma Duarte) está tentando se reaproximar dos filhos após tê-los abandonado bem pequenos com Raimundo (Danton Mello).

O que vai acontecer

Lígia já se encontrou com Beto (Pedro Novaes) e foi repreendida pelo filho. A moça não foi bem recebida pelo fotojornalista, que guarda mágoas profundas por ter sido abandonado.