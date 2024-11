Sabrina Sato retorna ao trabalho após perder bebê

Sabrina Sato, de 43 anos, usou as redes sociais para mostrar que retornou ao trabalho.

O que aconteceu

Sabrina Sato voltou ao trabalho após perder o bebê. A apresentadora postou um stories no Instagram mostrando o camarim que tem na TV Globo.

Sato retornou para gravar o The Masked Single Brasil. Na foto, ela marca o perfil do programa e mostra que estava sendo produzida para a gravação de mais um episódio. No programa, ela é uma das juradas.