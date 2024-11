Rita Cadillac fez pornô por dinheiro: 'Achei que a minha vida acabaria ali'

O Splash Encontra conversou com Rita Cadillac, 70, dançarina que se destacou no Programa do Chacrinha entre 1975 e 1983. Ela também fez sucesso como cantora e atriz na sequência da carreira.

Rita aceitou gravar cenas para filmes adultos em 2004. A presença da artista em filmes pornôs da produtora Brasileirinhas gerou grande repercussão na época. Para ex-dançarina, questão "ficou no passado".