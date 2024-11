Resumo novela 'Garota do Momento' da semana: capítulos de 12 a 23/11

Juliano não aceita as exigências de Beatriz. Nelson impede que Anita trabalhe para Alfredo. Juliano afirma a Raimundo que resolverá a situação com Beatriz. Topete e Carlito convencem Guto a desmarcar um encontro com Eugênia. Celeste e Edu vibram com sua paixão por cartas, sem um saber a verdadeira identidade do outro. Maristela aconselha Juliano a aceitar as condições de Beatriz. Lígia chega para a formatura de Ronaldo, e Celeste se revolta. Bia se enfurece com a chegada de Beatriz à festa na casa de Raimundo.

Sábado, 23 de novembro

Todos admiram a beleza de Beatriz. Beto apresenta Beatriz como sua namorada à família. Ronaldo humilha Lígia. Raimundo e Ligia conversam. Bia sabota Beatriz durante a festa, e Juliano percebe. Beto apoia Beatriz. Topete, Guto e Carlito são detidos por arruaça. Lígia afirma a Beto que deseja voltar a conviver com os filhos. Beto pede que Raimundo mantenha Lígia longe da família. Alfredo aconselha Eugênia a se afastar de Guto. Juliano oferece um emprego a Carlito na Perfumaria Carioca. Juliano aceita as condições de Beatriz. Juliano leva Beatriz para ter aulas com Clarice.