Sidney detona jogo de Flora: 'Não acredito nessa inocência dela'

Fernando reforçou. "Ela sabia desde o começo onde tava se metendo".

Albert destacou que a peoa está com medo. "Quando um monte de menina, tava forte, pesando a mão. Agora, sobrou. A água tava na canela, tava no joelho, agoa tá no pescoço."

Vanessa também criticou a peoa. "Ela estava se escondendo no jogo e sobrou."

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o favorito após saída de Zé Love? Albert Bressan Antonio Chahestian/RECORD Babi Muniz Reprodução/Instagram Fernando Presto Reprodução/PlayPlus Flor Fernandez Antonio Chahestian/Record Flora Cruz Reprodução/Instagram Gui Vieira Reprodução/Instagram Gilsão Antonio Chahestian/RECORD Gizelly Bicalho Reprodução / Instagram Juninho Bill Antonio Chahestian/RECORD Luana Targino Reprodução/Instagram Sacha Bali Antonio Chahestian/Record Sidney Sampaio Divulgação Vanessa Carvalho Antonio Chahestian/RECORD Yuri Bonotto Reprodução/Divulgação

