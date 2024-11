Pavanelli comenta sobre Jade Picon em novela e dispara: 'Pagam para atuar'

Embora tenha deixado claro que não se refere a Jade, ela afirmou que certos influencers pagam para atuar como atores. "Às vezes o buraco é mais embaixo. Nem sempre as pessoas são chamadas. Tem casos em que elas pagam para estar lá. Não que seja o caso da Jade, mas acontece. Tem gente que investe na obra, entra como investidora, e aí aproveita para atuar."

Blogueirinha, por sua vez, pareceu duvidar que o comentário de Pavanelli de fato não tivesse a ver com Jade. "Por que você foi falar isso logo nessa pergunta?", pressionou. "Não sei...", desconversou a convidada.

Flávia Pavanelli atuou nas novelas "As Aventuras de Poliana" (2018-2020) e "Poliana Moça" (2022-2023), do SBT. Sua personagem foi Brenda, uma bad girl que se envolve com Jefferson (Vítor Britto), rapaz batalhador e de origem humilde.