Nem Fátima, nem Bruna: Volney fica com pessoa inusitada em 'Mania de Você'

Irmão de consideração de Diana (Vanessa Bueno), Volney (Paulo Rocha) vai surpreender ao se interessar por uma personagem de destaque de "Mania de Você" (Globo)..

Mudanças em 'Mania de Você'

Na sinopse original, Volney retornaria para o Brasil e se envolveria com Bruna (Duda Batsow). Apesar da mocinha ser sobrinha de consideração do galã, o autor João Emanuel Carneiro manteve a trama no enredo até que precisou fazer alterações em toda a novela, retirando as viradas mais polêmicas, incluindo essa que faz alusão a um caso de 'incesto'.