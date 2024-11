Moema deixa de ser chata e muda de vida graças a Nahum em 'Mania de Você'

A antipatia do público por Moema (Ana Beatriz Nogueira) pode diminuir em breve em "Mania de Você" (Globo). Isso porque a tia de Iberê (Jaffar Bambirra) deverá ganhar uma nova trama, menos envolvida com a insistente proteção de Rudá (Nicolas Prattes).

Nahum muda a vida de Moema

Moema e Nahum se reaproximaram anos após terem se relacionado. Os dois tiveram um passado juntos antes de Nahum se envolver com Mércia (Adriana Esteves).