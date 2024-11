Mel Maia exibe novo visual e cabelo cacheado em filmagem; veja fotos

No fim de outubro, ela já havia explicado que o corte de cabelo seria para sua nova personagem. "Mas me ajudou a praticamente finalizar a minha transição. Finalmente consegui me livrar de toda a química que tinha no meu cabelo", explicou ela.

Mel também disse estar satisfeita com o novo visual. "Assumi os meus cachos. Tô me sentindo muito mais livre e pronta para a personagem", assumiu a atriz.