Megan Fox anuncia nova gravidez: 'Nada nunca está perdido'

Megan Fox, 38, anunciou que está novamente grávida.

O que aconteceu

A atriz comemorou a vinda do herdeiro nas redes sociais. "Nunca nada está realmente perdido. Bem-vindo de volta", escreveu ela no Instagram, na legenda de um post em que aparece nua, com o corpo coberto de tinta preta, e mostra um teste positivo de gravidez.

O bebê é fruto da relação amorosa de Megan com o músico Machine Gun Kelly, 34. Os dois estão juntos desde 2020, entre idas e vindas, e ficaram noivos em janeiro de 2022.