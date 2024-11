Mansão de Liam Payne é anunciada para aluguel após morte do cantor; veja

Mansão em que Liam Payne morava está anunciada para aluguel Imagem: Divulgação/Laura Saintilus/FPB Investment Properties

A propriedade tem cerca de 6 mil metros quadrados, conta com 5 quartos, piscina e uma cozinha no estilo americano. O anúncio do aluguel está no ar pelo menos desde o dia 26 de outubro, 10 dias após a morte de Liam, quando foi editado pela última vez pela imobiliária FPB Investment Properties.

A mansão também passou por uma reforma nos últimos tempos. O portal norte-americano afirma que o imóvel foi pintado novamente e ganhou uma nova decoração, dando uma nova cara para o local.

Mansão de Liam Payne na Flórida contava com piscina e muito luxo Imagem: Divulgação/Laura Saintilus/FPB Investment Properties

Pouco após o casal se mudar para o local, Kate fez um tour pela mansão. Ela deu detalhes dos cômodos da casa, como a cozinha gourmet, a área da piscina, o closet e as amplas salas de estar.