Mania de Você hoje (11): veja resumo do capítulo desta segunda-feira

Um novo encontro entre Sirlei (David Junior) e Berta (Eliane Giardini) vai movimentar a novela das nove. Veja tudo o que vai acontecer no capítulo desta segunda-feira (11) em "Mania de Você" (Globo).

O que vai acontecer

Mavi e Luma convencem Viola a participar do prêmio de gastronomia, e Rudá desconfia. Hugo e Diana discutem por causa de Volney e Iarlei. Berta e Sirlei passeiam pelo calçadão de Copacabana. Viola expulsa Luma do restaurante e avisa que não quer mais vê-la. Mavi garante a Luma que Viola e Rudá não ficarão juntos.