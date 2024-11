Luciano Szafir sobre marido de Sasha: 'Quase como se fosse filho pra mim'

O ator também detalhou como é sua relação com Sasha, a quem ele descreveu como "uma menina de ouro, equilibrada". "Hoje, ela tem uma vida acelerada. Trabalha como modelo, está toda hora fazendo uma coisa diferente, se formou como estilista, fez a marca dela e explodiu, e ela está superfeliz. Estive no ateliê dela, fiquei babando. Quando consigo ajudá-la, é o maior presente que ganho. Ela é maravilhosa, um orgulho".

Sasha é filha do relacionamento de Luciano Szafir com Xuxa Meneghel. A estilista e João Figueiredo eram amigos, se apaixonaram, noivaram em 2020 e se casaram no ano seguinte em uma cerimônia íntima para amigos e familiares.