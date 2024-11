A Fazenda: Fala de Albert sobre biquíni de Luana foi 'papelão', diz Chico

Após a conversa (e o climão entre os peões), a modelo amanheceu vestindo apenas as peças de banho e um lenço ao redor do quadril e disse a seguinte frase. "Ah, 'é porque vou me sentir constrangido com você usando esse biquíni'. Quantas vezes a gente já não se sentiu constrangida por causa de um macho? Me poupe. Vai ter que aguentar eu com biquininho mesmo."

Esta é uma singela homenagem a todas as mulheres que são desrespeitadas porque usam roupa curta, porque usam biquíni pequeno, porque usam maquiagem forte. Vou, sim, com meu biquíni fazer o trato dos animais. #MulheresUsemFioDental. Nem é fio dental. É um biquíni de bronze muito lindo. Luana

Quem são os personagens envolvidos na polêmica

Bressan é ex-participante do Power Couple 2022, da TV Record, e casado com a cantora Adryana Ribeiro, do grupo Adryana & A Rapaziada, que fez sucesso nos anos 2000. Na participação do casal no Power Couple 2022, eles ficaram mais de 70 dias confinados e terminaram a disputa do reality show em terceiro lugar.

Já Luana Targino ficou conhecida por participar do De Férias com o Ex Caribe: Salseiro VIP, co-produzido pela MTV Brasil e Paramount+. Ela e MC Mirella viralizaram após terem um breve affair dentro do programa. A influenciadora entrou no reality show da MTV como ex do Lucas Albert.