Mania de Você já perdeu encanto, diz Leão Lobo: 'Essa novela já deu'

A novela Mania de Você, da TV Globo, perdeu o encanto e tem revelado confusão em sua história, segundo avaliação feita pelo colunista Leão Lobo durante o Splash Show, do Canal UOL, nesta segunda-feira (11).

Olha, na verdade, eu não estou focando em nenhum deles. Essa novela para mim já deu. Sabe quando perde o encanto? Não consigo acreditar em mais nada daquilo ali. Acho uma confusão, uma 'barafunda'. Não me toca. A novela das 6 me toca, a das 7 me toca. Essa não me toca mais. Essa foi. Leão Lobo, ao avaliar o desempenho de Mania de Você

A trama escrita por João Emanuel Carneiro, autor de Avenida Brasil, tem enfrentado críticas no desenvolvimento da história e virou uma espécie de saco de pancadas, marcando derrotas constantes para Volta por Cima, novela das sete da Globo.