'Serviço público', brinca Leão sobre conteúdo adulto de Urach a R$ 20

Para Leão Lobo, o movimento feito por Andressa Urach é importante. "Ela se coloca quase como um serviço público, né? Eu acho importante, porque R$ 20 é um bom preço para todo mundo... de repente, eliminar a raiva, só na mão. Eu acho interessante. Eu acho que ela ainda vai ser... ainda vai ganhar uma estátua", afirmou o colunista.

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso

Assista ao Splash Show desta segunda-feira (11) na íntegra