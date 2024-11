Joelma brilha em noite de Anitta no festival Rock the Mountain 2024

Seu Jorge se apresenta no Rock the Mountain, no domingo (10) Imagem: Jorge Porci/Divulgação

Nando Reis alternou músicas certeiras de seu repertório com faixas do álbum novo "Estrela". Contou com as ilustres participações estrangeiras em sua banda de Peter Buck, guitarrista do REM, e Barrett Martin, baterista do Screaming Trees. O show foi finalizado com "Marvin" seguido de um instrumental acelerado.

Nando Reis colocou todo mundo para cantar junto no domingo (10), terceiro dia do Rock the Mountain Imagem: Jorge Porci/Divulgação

O maracatu rocker da Nação Zumbi veio batucando forte depois de Joelma. Parece uma mudança brusca de estilos, mas, se é de energia que estamos falando, então tem tudo a ver. A plateia se jogou ao som de faixas do trabalho da banda, incluindo clássicos dos álbuns com Chico Science. O show contou com participações de Russo Parapusso (BaianaSystem) e Seu Jorge (mandando ver na flauta).

Russo Parapusso, do BaianaSystem, se apresenta com a Nação Zumbi no Rock the Mountain 2024 Imagem: Jorge Porci/Divulgação

Depois de Anitta, o público estava energizado. Quando entram as primeiras batidas do palco com Buchecha e Bonde do Tigrão, as pessoas correm e saltam desembestadas pelo espaço entre os dois palcos. Os artistas emendam logo com "Fico Assim Sem Você", hitaço de Claudinho e Buchecha de 2002. O Rock The Mountain se transforma em um grande baile.