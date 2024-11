João Lucas nega indireta a Priscilla após postar texto sobre amizade

Ele garantiu não ter dado unfollow em ninguém. "Acho que a vida adulta te obriga a ter um tempo para todas as coisas. Meu tempo de trabalhar, outro momento de amizade, outro momento de celebração, porque você precisa de fato se dedicar para muitas coisas numa alta intensidade. Essa reflexão vem muito por esse momento que a gente está vivendo", disse em conversa com a revista Quem.

João ressaltou que não mandou indireta para ninguém. "Como nunca antes, a gente hoje senta com pessoas e tem os momentos que a gente tem de amizade de forma intensa, mas priorizando essas pessoas que a gente pode ter essa troca genuína de um celebrar o outro, de nunca ser uma mão de uma via. De nenhuma forma, foi uma indireta para ninguém".

Ele reitera que quis dividir um pensamento do momento em que está passando em sua vida. "Essa conclusão de quando você chega nessa descoberta da fase adulta de maturidade. Tenho 24 anos, a Sa tem 26, é você começar a de fato priorizar determinadas coisas, colocar pessoas e amizades em prateleiras e em lugares que elas devem ficar para o próprio funcionamento da sua vida mesmo. Vem muito desse momento que a gente está de priorizar as pessoas certas, amizades e se dedicar. Twitter é esse lugar para a galera postar os pensamentos e eu gosto disso".

O músico conta que chegou a ver publicações envolvendo seu nome e o de Priscilla. Os dois já gravaram um feat do universo gospel. "Até vi uma coisa dessa, tinha fã meu me mandando, estou num momento tão intenso, ocupado. Até respondi com um vídeo, porque a gente tem um grupo, estava abrindo caixa na loja, estou lançando meu álbum, estou num momento de celebração. Nada aconteceu, eu não dei unfollow em ninguém. O que as pessoas viram é o que as pessoas viram, não dei unfollow em ninguém".

Ele finaliza afirmando que está no melhor momento de sua vida. "Estou em paz, vivendo o momento mais feliz da minha vida sem dúvida alguma e é o que eu desejo para todo mundo, sem restrições nenhuma e é isso".