Gkay abre o jogo sobre procedimentos estéticos: 'Pesei a mão'

Gkay, 31, decidiu abrir o jogo sobre os procedimentos estéticos que realizou.

O que aconteceu

Gkay afirmou que 'pesou a mão' nos procedimentos estéticos. "Foi outra mudança muito positiva, porque acho que pesei muito a mão em procedimentos, nessas transformações. Até um ponto que eu perdi até a minha identidade. Quando mais jovem, a gente vai fazendo as coisas sem ter muito cuidado. Hoje faço procedimentos, faço botox, laser, mas me vejo muito mais como eu sou", disse em conversa com a Quem.

A humorista confessou ter chegado ao ponto de não se reconhecer. "Admiro muito mais a minha beleza do jeito que está sem um milhão de litros de ácido hialurônico, de preenchimento, mudança no rosto. Estou muito mais feliz assim, me reconheço muito mais. Cheguei em um ponto que nem me reconhecia mais".