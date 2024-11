'Garota do Momento': Iolanda morre do coração ao ver filha andando seminua

No capítulo de terça-feira (12), da novela "Garota do Momento" (Globo), Beatriz afirma a Glorinha que irá procurar Beto. Juliano se enfurece ao ler a reportagem de Beto no jornal.

Raimundo obriga Beto a se desculpar com Juliano, mas o rapaz se recusa. Juliano ameaça romper relações com Raimundo, e Bia passa mal.

Iolanda não permite que Ana Maria vá à praia de biquini. Edu afirma a Anita que jamais se entenderá com Nelson. Orlando rejeita a possibilidade de trabalhar com Marlene.