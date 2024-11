Gaby Amarantos aposta em biquíni metalizado após perder 25 quilos

Gaby Amarantos, 46, chamou a atenção ao posar de biquíni após perder 25 quilos.

O que aconteceu

Em seu perfil do Instagram, a cantora publicou uma série de fotos curtindo um passeio de barco, onde aparece usando um biquíni metalizado. A foto foi compartilhada nesta segunda-feira (11).

Na legenda, a artista falou sobre a importância do dia 11 de novembro. "Hoje é 11 do 11, um portal forte se abre e eu estou de braços e coração abertos para receber tudo de mais extraordinário que o universo tiver para me proporcionar. Porque eu sou amor, sou luz e sou uma rainha de ouro".