Fotógrafo de famosas é acusado de matar mulher com peso de crossfit

Benjamin Lozovsky, 41, vai responder judicialmente pelo assassinato brutal de uma mulher chamada Jacklyn Timinski, 37.

O que aconteceu

O fotógrafo teria usado um kettlebell - peso usado em treinos de crossfit - para golpear a vítima até a morte. Ele foi encontrado nu e ensanguentado do lado de fora da casa de Jacklyn, no bairro do Bronx, em Nova York, e levado preso.

A polícia aponta que Lozovsky e a moça usaram drogas na residência dela, acabaram se desentendendo e ele a atacou. O réu segue detido à espera do julgamento, que deverá ocorrer em janeiro do ano que vem.