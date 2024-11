Fofoca de Doralice cava a cova de Chico em 'Volta por Cima'

Doralice (Tereza Seiblitz) vai dar com a língua nos dentes em "Volta por Cima" (Globo) e causar uma reviravolta.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que vai acontecer

Chico (Amaury Lorenzo) volta a insistir em ficar com Madalena (Jessica Ellen). Ele faz isso após a moça produzir sua festa de aniversário, que foi encomendada por Roxelle (Isadora Cruz).