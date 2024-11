Flora troca farpas com aliados: 'Botaram tudo no meu c*'

A peoa teria negado, mas confirmado que houve uma "movimentação". "Falei que não foi o que aconteceu. A única pessoa que questionei foi a Flor", disse. "Ainda falei pro Gilsão, você sabe da onde saiu isso né? Eu sabia que era da Flor. Porque foi a única pessoa que eu tinha falado. Só que você concorda que eles tem que dar a cara a tapa?"

A peoa disse que estava nervosa na noite anterior e não se expressou direito com Gui. "Fui amiga deles, parceira deles, e quis fazer o melhor por eles. Agora é muito fácil botar no meu c* e Gizelly e Gilsão não assumirem, entende."

Na manhã desta segunda, no entanto, Gizelly chamou Yuri para ajudar no trato dos animais —o que Flora encarou como uma oportunidade de esclarecer o lado da ex-BBB. "Eu odeio 'disse me disse', me faz mal. Principalmente quando a pessoa que tá envolvida não assume. Quem? Gizelly e Gilsão. Muito fácil botar no meu c*".

Flora reclamou com os aliados sobre não ter sido quem movimentou os votos em Gui. "Não fui eu que falei com a casa toda", reclamou.

Fernando aconselhou a peoa a se esclarecer com Gui para não soar mentirosa. "Agora pega todo mundo e dá a cara a tapa. Pra você não sair sabe, tipo assim. Por isso eu falei, você devia ter falado, 'rolou sim a movimentação'."

Mais cedo, Fernando e Sidney já tinham dito que não protegeriam Gizelly e Flora nesta semana. "Vou deixar o jogo fluir. Não tenho porquê defender esse tipo de mentira não. Não vou colocar o meu na reta pra defender gente que tá mentindo", disse Fernando.