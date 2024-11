The Rock assume que fazia xixi em garrafas em set: 'Acontece'

O astro também admitiu que se atrasou algumas vezes para as gravações, mas negou já ter chegado 8 horas atrasado, como a imprensa acusou. "É, isso acontece também. Mas não tanto assim, aliás. Aquela era uma quantidade absurda. Isso é maluco. Ridículo", declarou.

O protagonista de "O Fada do Dente" disse não ter problema em assumir sua responsabilidade. "Eu já disse mil vezes: 'Ei, eu estou aqui. Venha aqui e me pergunte. Eu vou te dizer a verdade'", explicou.

Jake Kasdan, diretor de "Operação Natal", também defendeu Johnson das acusações. "Ele tem muita coisa acontecendo. Ele pode se atrasar algumas vezes, mas Hollywood também é assim, esse é o caso de todo mundo. Honestamente, eu já fiz três grandes filmes com ele. Eu nunca o vi ser nada além de incrível com cada pessoa no set", afirmou o cineasta.