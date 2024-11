Dois casais se separam e viram 'Volta por Cima' de cabeça para baixo

Os dois tinham tudo para se tornarem um casal oficialmente, mas Violeta vai minar essa possibilidade. Osmar ficará receoso do que pode acontecer com ele e com Joyce, e pede que sua amada do passado pare de procurá-lo.

Joyce fica devastada com a decisão, pois Osmar é o amor de sua vida. Por isso, a irmã de Belisa (Betty Faria) vai elaborar um plano para conseguir continuar vendo o pilantra.

Osmar e Joyce em 'Volta por Cima' Imagem: Reprodução/Globo

Outro casal que vai se separar em "Volta por Cima" é Roxelle (Isadora Cruz) e Chico (Amaury Lorenzo). A loira vai perder a paciência após algumas atitudes do namorado.

Chico vai ficar emocionado com a festa que Madalena produz para o aniversário dele. No entanto, quem contratou Madá para esse trabalho foi justamente Roxelle.

Além disso, Chico vai procurar a ex-namorada e tentar beijá-la. A decoradora de festas não fará segredo do ocorrido e contará tudo para Roxelle, que ficará uma fera.