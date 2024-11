Diddy entra com novo pedido de liberdade com pagamento de fiança

Sean Combs, 55, mais conhecido como Diddy, entrou com mais um pedido de liberdade da prisão.

O que aconteceu

O rapper está aguardando pelo julgamento pelas acusações de crimes sexuais. A defesa do músico alega que há evidências que provam que as relações que ele teve com as supostas vítimas foram "consensuais".

Diddy já teve outro pedido de liberdade negado por dois juízes federais. As autoridades citaram o risco de interferência no depoimento das vítimas e testemunhas. Investigado por abuso e tráfico sexual, Combs segue preso desde setembro.