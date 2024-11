Cenas de tirar o fôlego: Beatriz acaba com Maristela em 'Garota do Momento'

A vilã não pensa duas vezes antes de oferecer dinheiro a Beatriz. Ela mal chega e já diz quanto está disposta a pagar para fazer a neta feliz.

Eu gostaria de saber quanto você quer pra voltar pro fim de mundo de onde veio e esquecer que o Roberto existe. Diga seu preço. Cinco cabrais? Dez cabrais? Melhor: 20 mil cruzeiros! Dinheiro que uma moça como você..., - insinuará Maristela.

Lilia Cabral é Maristela, uma das vilãs de 'Garota do Momento' Imagem: Beatriz Damy/Globo

Beatriz não abaixa a cabeça e coloca Maristela em seu devido lugar. Ela também aproveita para assumir sua paixão por Beto.

Eu lhe digo que não tenho preço! Ao contrário do que a senhora possa imaginar, eu não sou uma meretriz! Muito menos uma pobre coitada! Estou apaixonada pelo Beto, e não há nada no mundo que me faça terminar com ele! Agora fora! Engole seu dinheiro e some daqui - exigirá Beatriz.

Arrogante, a mãe de Juliano (Fábio Assunção) permanece no local e continua proferindo ofensas. Ela diz que Beto só está com a mocinha por diversão e que ele jamais se envolveria com alguém "tão sem classe". Beatriz se cansa e expulsa a megera.