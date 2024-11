Celeste recebe a melhor notícia da vida em 'Garota do Momento'

No capítulo desta segunda-feira (11) de "Garota do Momento" (Globo), Beatriz confronta Juliano e fica magoada com Clarice. Beto vai atrás de Beatriz. Maristela diz a Juliano que o filho não conseguirá afastar Beto de Beatriz.

Beatriz deduz que Clarice a trocou por Bia, e afirma a Glorinha que voltará para Petrópolis. Raimundo exige que Beto não se afaste de Bia. Clarice repreende Juliano pela acusação injusta contra Beatriz. Beatriz lê no jornal a reportagem de Beto.

Celeste recebe proposta

Lígia (Palomma Duarte) vai tentar se aproximar de Celeste (Débora Ozório), e Raimundo (Danton Mello), o pai da mocinha, se irritará. Logo após, Edu (Caio Manhente) surgirá respondendo ao anúncio romântico de Celeste. Esse será o começo de um novo romance na trama das seis.