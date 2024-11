Caso Liam Payne: polícia argentina busca relógio desaparecido de R$ 200 mil

A polícia argentina está em busca de um relógio Rolex que desapareceu durante as primeiras apurações da morte de Liam Payne.

O que aconteceu

O objeto é avaliado em £ 30 mil - mais de R$ 200 mil, na cotação atual - e foi visto com Payne horas antes da tragédia. "Sabemos, por imagens analisadas, que Liam estava com o relógio no dia de sua morte. Ele o tinha em uma das mãos e estava com ele pelo menos duas a três horas antes da queda fatal no hotel. Procuramos o relógio no quarto de hotel dele e não conseguimos encontrá-lo", informou uma fonte ao jornal argentino La Nación.

Foram realizadas buscas pelo relógio nas casas das três pessoas presas por envolvimento na morte do ator. Duas mulheres que tiveram contato com Payne momentos antes da queda fatal, consideradas testemunhas, também tiveram suas residências revistadas, mas nada foi encontrado.