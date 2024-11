Babi pondera ser vilã e se desculpar com Sacha: 'Distorção'

É tanta distorção, se finge de bom moço, que eu não sei mais. Capaz de eu falar que sou a vilã e ele é o bonzinho, porque, cara... Você tem vontade até de pedir desculpas pra ele Babi

A peoa ainda disse que poderiam entregar logo o prêmio do reality para Sacha. "Só não deixa a gente ficar endoidecido aqui dentro."

Sidney disse que ela não poderia "entregar os pontos", e Babi torceu pela eliminação de Sacha: "Ele deveria sair, de coração. Aí, sim, Gui e Yuri iriam se mostrar. Luana também... Não eram os líderes que saíram?"

O peão disse acreditar que Sacha ainda será eliminado. "Ele é maldoso", disse Babi. Sidney acrescentou: "Muito, mas não é pouco, não. Ele é bom com as palavras, é bom de camuflar. Mas nem todo mundo consegue entender o que ele tá desejando com cada palavra que ele diz. Eu tenho essa capacidade desde muito cedo, e me afastei porque percebi isso."

Babi insistiu que não entendia o cenário atual do jogo. "Não consigo entender como as pessoas ruins tão ficando e as pessoas que têm coração bom [tão saindo]..."