Anitta retorna ao Prêmio Multishow após 5 anos de polêmicas e brigas

Em 2024, Anitta compete no Prêmio Multishow em cinco categorias: Álbum do Ano, Capa do Ano, Artista do Ano, Clipe TVZ do Ano, Funk do Ano, - com Funk Generation. Além disso, ela fará uma apresentação no evento.

Há cinco anos, Anitta e Ludmilla iniciaram o Prêmio Multishow aumentando os rumores de uma rivalidade entre elas. As cantoras não se cumprimentaram no palco e sequer interagiram com Paulo Gustavo (1978-2021), que tentou, por diversos momentos, quebrar o clima de tensão.

Na ocasião, ele até brincou com a situação, mas Ludmilla acabou sendo vaiada ao vivo. Ainda assim, os fãs de Anitta acreditavam que ela retornaria à cerimônia em 2020.

Porém, após o vazamento de áudios onde falava mal de outros convidados famosos do evento, ela foi destituída do cargo de apresentadora do Prêmio Multishow. Em gravações, a cantora detonou Ivete Sangalo e Claudia Leite.