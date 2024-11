Ana Maria Braga aposta em look transparente para seu retorno ao 'Mais Você'

Ana Maria Braga escolheu um look transparente para o seu retorno ao 'Mais Você' após se recuperar da Covid-19.

O que aconteceu

A apresentadora ousou ao escolher o look para o seu retorno ao matinal. Ela apostou em uma blusa de manga longa feita de tule, toda transparente e com um grande decote e combinou com uma calça estampada.

A peça escolhida era tão transparente que foi possível ver uma tatuagem 'escondida' que a artista tem nas costas. " Olha ela, olha a ousadia. Ela está toda na transparência! Olha a tattoo!", disse Louro Mané, chamando atenção para o desenho.