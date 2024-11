Ana Maria aponta erro no roteiro de 'Mania de Você': 'Não existe isso'

Na manhã de segunda-feira (11), durante o programa Mais Você, Ana Maria Braga apontou um erro no roteiro dos próximos capítulos da novela "Mania de Você" (Globo).

O que aconteceu

Durante o programa matinal, Tati Machado comentou com a apresentadora sobre as novas reviravoltas da novela das nove. Tati contou a Ana Maria que Viola (Gabz) será acusada de roubar as receitas de Luma (Agatha Moreira) na trama escrita por João Emanuel Carneiro.