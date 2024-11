'Ainda Estou Aqui': como Cid Moreira participou do filme de Walter Salles

Cid Moreira já era uma das vozes mais conhecidas dos noticiários do Brasil na época da ditadura militar. Por conta disso, "Ainda Estou Aqui", candidato a representar o país no Oscar, traz a voz emblemática do locutor em momentos marcantes.

O que aconteceu

Cid empresta sua voz a cenas em que a família de Paiva ouve as notícias pela televisão. O filme de Walter Salles, que trata da história de Eunice Paiva, esposa de Rubens Paiva, coloca luz a fatos que ocorreram principalmente na década de 1970, quando Paiva desapareceu em meio ao regime militar.

Na cena, ele narra o sequestro do embaixador suíço Giovanni Bucher, libertado após a troca por 70 presos políticos. Os bastidores da produção dão conta de que o locutor regravou suas entradas da época especialmente para o filme.