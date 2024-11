A Fazenda 16: Luana faz protesto de biquíni: 'Usem fio dental'

Luana protestou na manhã desta segunda-feira (22) contra uma fala do dia anterior em A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Após Albert dizer que é "impossível não olhar" para Luana de biquíni e criticá-la, a peoa amanheceu vestindo apenas as peças de banho e um lenço ao redor do quadril.

Apesar do uso do lenço, Luana protestou. "'Ah, é porque vou me sentir constrangido com você usando esse biquíni'. Quantas vezes a gente já não se sentiu constrangida por causa de um macho? Me poupe. Vai ter que aguentar eu com biquininho mesmo".