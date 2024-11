Vera Viel celebra um mês de cirurgia: 'Amanhã começa uma nova etapa'

Vera Viel, 49, publicou um vídeo em suas redes sociais celebrando um mês de sua cirurgia contra o câncer.

O que aconteceu

No vídeo, Vera anda com o apoio de muletas ao lado da piscina e conta ter sido registrada pelo marido, Rodrigo Faro. "Eu estava caminhando um pouco no sol e o Rodrigo viu e filmou, me dizendo que logo estarei livre das muletas."

Vera continuou. "Du estava pensando que amanhã começa uma nova etapa na minha batalha contra o câncer".