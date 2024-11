Sem Silvio Santos, Teleton 2024 mantém legado e bate meta de arrecadações

A brincadeira que marcou o fim do evento, que começou na última sexta (8) e foi até a madrugada deste domingo (10), foi o "Tanque de Água", criada por Silvio Santos nos anos 90. Quando o valor ultrapassou R$ 36 milhões, os apresentadores Celso Portioli, Patricia e Rebeca Abravanel caíram na água e divertiram o público.

Teleton 2024: Patrícia Abravanel e Celso Portioli no Tanque de Água Imagem: Lourival Ribeiro/SBT

"Obrigado ao povo brasileiro por colaborar. Deus abençoe cada lar", disse Celso. "Obrigada Brasil, por acreditar na AACD, por acreditar no Teleton", declarou Patrícia.

Um dos grandes destaques foi a participação de Xuxa. Ela cantou o clássico "Lua de Cristal", recebeu diversos troféus imprensa e alegrou a plateia e telespectadores.

Teleton 2024: Xuxa canta Lua de Cristal Imagem: Lourival Ribeiro/SBT

Outro momento foi quando a embaixadora do Teleton, Virginia Fonseca, tatuou o logo da AACD no pulso. "Tenho orgulho de ser a embaixadora do Teleton desde o ano passado. Desta vez, quis eternizar esse amor com uma tatuagem, que representa o símbolo da campanha no meu pulso"