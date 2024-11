Rock the Mountain: Pabllo Vittar une apuro técnico e batidões incendiários

Um homem faz careta enquanto estrangula as cordas de sua guitarra no palco do festival Rock the Mountain. A cena não era um momento do show do CPM 22, mas sim um solo do guitarrista da banda de Pabllo Vittar. Prova de que o show de uma das maiores artistas do país hoje pode ser muitas coisas: sofrência, fervo, brega, dance, forró, pop e até mesmo rock.

Ligando tudo está a energia meteórica de Pabllo, uma bola de fogo que preenche uma hora e pouco de show com mais de 20 músicas, encadeadas sem muito tempo para respiro ou conversa. "Sai do chão!", ela ordena em vários momentos da apresentação, logo antes de mais um bombardeio de ritmo frenético.

O show faz parte da turnê do último álbum de Pabllo, "Batidão Tropical Vol. 2", lançado em 2024. Cerca de metade do repertório da apresentação é composta de faixas desse trabalho. O disco é uma homenagem a um cancioneiro de músicas que marcaram a vida da artista, entre clássicos do tecnobrega, brega e forró.